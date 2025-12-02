Avcılar’da başıboş köpekler koyun sürüsüne saldırdı 10 hayvan telef oldu: Defalarca insanlara saldırdığı halde önlem alınmadı





HEM İNSANLARA HEM HAYVANLARA SALDIRIYOR





Sokak köpeklerinin saldırısı sonucunda koyunları telef olan 82 yaşındaki Mehmet Kaşıkçı, "Başıboş köpekler hayvanlara, insanlara sürekli saldırıyor. Yetkililer müdahale etmiyor. Ne olacak bu böyle, 15 hayvanım zarar gördü. 10 tane koyunum öldü, 5-6 tanesi de yaralandı. Daha da çevrede hayvanlar var, ölü mü yaralı mı bilmiyorum. Hayvanlarımızın dışında biz de korkuyoruz, can taşıyoruz. Köpekler aç, gözü dönmüş bize de saldırabilir. Yetkililerden bu duruma müdahale edilmesini istiyorum, zararımın karşılanması istiyorum. Ben 82 yaşındayım, daha ne iş yapabilirim" diyerek yaşanan olayı anlattı.



