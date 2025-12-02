Yeni Şafak
Avcılar’da başıboş köpekler koyun sürüsüne saldırdı 10 hayvan telef oldu: Defalarca insanlara saldırdığı halde önlem alınmadı

12:022/12/2025, Salı
IHA
Avcılar’da başıboş sokak köpekleri, koyun sürüsüne saldırdı. Yaklaşık 10 kadar koyunu telef eden ve çok sayıda koyunu da yaralayan köpeklerin geçtiğimiz günlerde de insanlara ve farklı hayvanlara saldırdığı öğrenildi. Hayvancılık yapan bölge sakinleri ise yetkililerin duruma müdahale etmesini istedi.

Olay, dün sabah erken saatlerde Avcılar’ın Küçükçekmece gölü kenarında bulunan çiftliklerde yaşandı. Bölgede bulunan çok sayıda başıboş sokak köpeği, gece saatlerinde toplanarak 82 yaşındaki Mehmet Kaşıkçı’nın koyunlarına saldırdı. 26 koyunu bulunan Kaşıkçı’nın yaklaşık 10 hayvanı telef olurken, çok sayıda kayıp ve yaralının bulunduğu öğrenildi. Bölgede bulunan farklı çiftliklere de geçtiğimiz günlerde saldıran köpekler, onlarca ördek, tavşan, keçi ve ineği öldürdüğü belirtildi. Yine bölgede yaşayan insanlara da defalarca saldırdığı ve yaralanmaların yaşandığını ifade eden çiftçiler, yetkililerden yardım istedi.



HEM İNSANLARA HEM HAYVANLARA SALDIRIYOR


Sokak köpeklerinin saldırısı sonucunda koyunları telef olan 82 yaşındaki Mehmet Kaşıkçı, "Başıboş köpekler hayvanlara, insanlara sürekli saldırıyor. Yetkililer müdahale etmiyor. Ne olacak bu böyle, 15 hayvanım zarar gördü. 10 tane koyunum öldü, 5-6 tanesi de yaralandı. Daha da çevrede hayvanlar var, ölü mü yaralı mı bilmiyorum. Hayvanlarımızın dışında biz de korkuyoruz, can taşıyoruz. Köpekler aç, gözü dönmüş bize de saldırabilir. Yetkililerden bu duruma müdahale edilmesini istiyorum, zararımın karşılanması istiyorum. Ben 82 yaşındayım, daha ne iş yapabilirim" diyerek yaşanan olayı anlattı.


Aynı bölgede çiftliği bulunan ve onlarca hayvanı telef edilen Ali Rıza Akyol, "Ben tüm hayvanları seviyorum, tavşan, tavuk, ördeklerimiz, keçi, koyun, atımız vardı. Biz bunlarla burada mutluyduk. Bu sokak köpekleri bir gece 10-15 tanesi bir araya geliyor, baskın yapıyor. Ne kadar hayvan varsa hepsini telef ediyorlar. Daha 3 gün önce keçimi yediler, 2 seferde toplamda 45 ördeğimi yediler. Yetkililerden bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.



