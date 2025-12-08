Yeni Şafak
Avrupa Yakası'nda 23 ilçede elektrik kesintisi: 8 Aralık BEDAŞ listesi belli oldu, 10 saati aşacak

11:278/12/2025, Pazartesi
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda haftanın ilk iş gününde kapsamlı elektrik kesintisi alarmı verildi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 8 Aralık 2025 Pazartesi günü için planlanan bakım programını duyurdu. Açıklanan listeye göre, megakentin 23 ilçesinde elektrikler kesilecek. Özellikle Başakşehir başta olmak üzere bazı bölgelerde kesinti süresinin 10 saati bulması bekleniyor. Peki, kesintiler hangi mahalle ve ilçelerde yaşanacak, elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe detaylı liste.

BEDAŞ, şebeke bakım ve altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında 8 Aralık Pazartesi günü Avrupa Yakası'nın büyük bölümünde elektrik kesintisine gidileceğini açıkladı. 23 ilçeyi etkileyecek olan bu kesintiler, bazı noktalarda 10 saati aşakacak şekilde sürecek. İşte BEDAŞ'ın paylaştığı 8 Aralık tarihli kesinti programı.

