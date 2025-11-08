Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın'da yangın paniği: 3 ev hasar gördü

Aydın'da yangın paniği: 3 ev hasar gördü

15:078/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında aynı aileye ait 3 ev hasar gördü.

Sırma Mahallesi 1624 Sokak'ta Ş.K'ye ait tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bitişikteki 2 katlı binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Ş.K'nin müstakil evi ile oğulları G.K. ve A.K'nin yaşadığı 2 katlı binada maddi hasar oluştu.


Yangının ardından bölgeye gelen Kaymakam Yunus Emre Polat yetkililerden bilgi aldı.

#Aydın
#Bozdoğan
#Sırma Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: Evlilik kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte başvuru şartları 2025