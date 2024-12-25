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Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi

Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi

17:1325/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
AA
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<p>Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden 11 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi. </p>
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden 11 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden 11 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi. Evli ve 2,5 yaşında bir çocuk sahibi 28 yaşındaki Enes Kırmızı için Altay Camii'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden 35 yaşındaki Seda Akın, toprağa verildi. Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Seda Akın'ın cenazesi, Üçpınar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Bakan Yumaklı, Seda Akın'ın ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Evli ve 2,5 yaşında bir çocuk sahibi Enes Kırmızı (28) için Altay Camii'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden Seda Akın, toprağa verildi.


Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Seda Akın'ın (35) cenazesi, Üçpınar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Bakan Yumaklı, Seda Akın'ın ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerinde bulundu.

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#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

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