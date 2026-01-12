Baltalı vahşette kan donduran detaylar: Otopsi raporu her şeyi ortaya çıkardı, Türkiye bu olayı konuşuyor

Babasını 4 ay önce öldürmüş





Mustafa Cankurtaran’ın, babasını soran yakınlarına bir sabah kimseyle vedalaşmadan Yunanistan’a döndüğünü söylediği ve yakınlarını ihbarda bulunmamaları için oyaladığı ileri sürüldü. Bu süreçte şüphelinin, babasının Yunanistan’dan getirdiği otomobili Ankara’ya götürerek gayriresmi yollarla sattığı, kişisel eşyaların bir kısmından farklı yollarla kurtulduğu, bazı eşyaları ise vicdan azabı nedeniyle sakladığı iddia edildi. Yapılan adli incelemede Zihni Cankurtaran’ın yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.