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Baraj gölüne düşen küçük İrem'in feci sonu

09:26 - 21/06/2024 Cuma
DHA

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne düşen 8 yaşındaki İrem Su İnan boğuldu.

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Kurban Bayramı nedeniyle ailesiyle gezmeye gelen İrem Su İnan, sabah saatlerinde Atatürk Baraj Gölü kenarında dolaşırken dengesini kaybedip suya düştü. 

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İrem'in düştüğünü gören yakınları, küçük kıza ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

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Dalgıç ekipler, 1 saatlik çalışmayla İrem'in cansız bedenine ulaştı. 

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Yapılan incelemenin ardından İrem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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 Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Adıyaman
#Atatürk Baraj Gölü
#İrem Su İnan
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