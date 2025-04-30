Beylikdüzü’nde denize dökülen İSKİ atık su hattı, vatandaşları tedirgin ediyor: Kötü kokudan durulmuyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) ait bir atık boru hattından Beylikdüzü Sahil Mahallesi’nden denize atık su akıtılıyor. Bölgede kötü koku ve çevre kirliliğine neden olan bu atık su boru hattı nedeniyle vatandaşlar rahatsızlık yaşıyor.





Konu hakkında konuşan antrenör Sabri Sevindiş, "Kürek sporu ile ilgilenen vatandaş ve sporcularımıza Beylikdüzü sahil hattında spor yapma imkanı sunuyoruz. Burada ise bizlerin en büyük şikayeti denizin kirliliği. Özellikle Kırlangıç bölgesinden akan pis suyun insanlar üzerinde alerjik reaksiyonlar göstermesinden şikâyetçiyiz. Koku nedeniyle zaten oradan geçemiyoruz, bu nedenle de rotamızı değiştirdik.



