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Bir haftadır değişmeyen manzara: İşçiler grev yaptığı İzmir'de yolculular duraklarda uzun süre bekliyor

Bir haftadır değişmeyen manzara: İşçiler grev yaptığı İzmir'de yolculular duraklarda uzun süre bekliyor

09:004/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
DHA
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İzmir'de, Genel-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından işçilerin başlattığı grev, 7'nci gününe girdi. Otobüs seferlerindeki aksaklık nedeniyle vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmayınca işçilerin başlattığı grev, sürüyor.

23 bin işçinin grevi bugün 7'nci gününe girerken, kentte otobüs seferlerindeki aksaklık nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar, otobüslere binebilmek için kuyruklar oluşturdu.





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