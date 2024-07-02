Bir ilde daha ormanlara girişler yasaklandı

Yasağa uyanlara idari ve adli işlem uygulanacak





Orman civarındaki tesisler ile sanayi ve eğitim kuruluşlarının, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacakları, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili UEDAŞ ve TEİAŞ'ın da özellikle ormanlardan geçen hatların gerekli bakımlarını gerçekleştirecekleri, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacakları belirtilen ve belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacağı ve yangın riskine karşı dozer, loder, kepçe ve itfaiye aracı gibi gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklarına dikkat çekilen açıklamada, "İlçe kaymakamlıklarımız ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri ormanlarda gözetim ve denetimlerini etkin bir şekilde yapacaklardır. Karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.