Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Boğaz'ın 130 yıllık simge yapısı: 23 oda, 5 salon ve 8 banyodan oluşuyor

Boğaz'ın 130 yıllık simge yapısı: 23 oda, 5 salon ve 8 banyodan oluşuyor

13:2323/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber

İstanbul Boğazı'nda 130 yılı aşan geçmişe sahip Zeki Paşa Yalısı, yeniden satışa çıkarıldı. Dış görünümü, geniş bahçesi, Boğaz manzarasıyla dikkati çeken tarihi yalı 23 oda, 5 salon ve 8 banyodan oluşuyor.


Rumelihisarı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altında yer alan ve daha önce de satışa çıkarılmasıyla gündeme gelen Zeki Paşa Yalısı, bir kez daha alıcısını arıyor.


Dış görünümü, geniş bahçesi, Boğaz manzarasıyla dikkati çeken tarihi yalı 23 oda, 5 salon ve 8 banyodan oluşuyor.


Osmanlı döneminden günümüze ulaşan yalı, mimarisi ve ihtişamıyla Boğaz kıyısındaki diğer yapılardan ayrılıyor. Osmanlı konak düzenini Batı etkili mimari yorumla bir araya getiren özgün yapısı nedeniyle İstanbul'un en dikkati çeken yalı örnekleri arasında gösteriliyor.


Yapıda, barok etkiler taşıyan cephe süslemeleri, yarı sütunlu pencere aralıkları, çokgen taş kaplamaları ve katlar arasında devam eden dekoratif kuşaklar yer alıyor.

Yalının tarihi


Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit döneminde Tophane Müşirliği yapan Zeki Paşa'nın yalıyı, 20. yüzyılın başlarında mimar Alexandre Vallaury'ye, ailesiyle özellikle yaz aylarında kullanacağı bir sayfiye konutu olarak inşa ettirdiği biliniyor.


1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Zeki Paşa 1914 yılında vefat ederken, Boğaz'ın incilerinden sayılan gösterişli yalısı zamanla el değiştirdi.


Son Osmanlı Padişahı Mehmet Vahdettin'in damadı Ömer Faruk Efendi, Zeki Paşa'nın ailesinden yalıyı satın alarak, kayınpederinin kızı Sabiha Sultan ve ailesiyle bir süre burada ikamet etti.


Sabiha Sultan'ın İstanbul'dan ayrılışıyla görkemli yalı, Cumhuriyet döneminde tekrar el değiştirdi. 1930'lu yıllarda yalı, Baştımar ailesi tarafından satın alındı ve uzun yıllar özel konut olarak kullanıldı.


Özgün dokusunu koruyan Zeki Paşa Yalısı, Ekim 2019'da Türkiye'nin en pahalı konutlarından biri olarak satışa çıkarılmıştı.

#Rumelihisarı
#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
#Zeki Paşa Yalısı
#İstanbul Boğazı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir 500 bin sosyal konut yerleri belli oldu mu? 21 bin 20 TOKİ evleri İzmir’de hangi ilçede var?