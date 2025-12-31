Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu Dağı’nda D-100 kara yolunun İstanbul yönü ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

Bolu Dağı’nda D-100 kara yolunun İstanbul yönü ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

15:3331/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Bolu’da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti, ağır tonajlı araçların trafiğine kapatıldı. Tır ve kamyonlar, polis ekiplerince Elmalık Kavşağı’ndan TEM Otoyolu’na yönlendiriliyor.

Bolu’da gün boyu aralıklarla devam eden ve öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle tedbirler artırıldı.

 Kar yağışının şiddetini artırması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, D-100 kara yolunun İstanbul istikametini tır ve kamyon geçişlerine kapattı. Elmalık Kavşağı mevkiinde kontrol noktası oluşturan ekipler, ağır tonajlı araçların D-100 kara yolunu kullanmasına izin vermiyor. Sürücüler, ekipler tarafından TEM Otoyolu’na yönlendiriliyor.



Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgede kar yağışının gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor. Küçük araçların geçişine ise şu an için kontrollü olarak izin veriliyor.


#bolu
#bolu dağı
#tem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin sözleşmeli personel alımı kura sonuçları...