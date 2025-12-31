Bolu Dağı’nda D-100 kara yolunun İstanbul yönü ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

Bolu’da gün boyu aralıklarla devam eden ve öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle tedbirler artırıldı.