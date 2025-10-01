Boş durmamak için köyde öğrendi, ustasız usta oldu: ‘Bu meslek kıyamete kadar gider’

Mesleğini kendi imkanlarıyla öğrendiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:





"40 yıl şoförlük yaptım, 600 dönüm arazi ekiyordum. Emekli olduktan sonra bu mesleğe başladım. 'Sapçı Pala' derler bana. Bir yerde çalışmadım, görmedim, yapmadım, bu mesleği kendi kendime öğrendim ama çocukluğumda köyde balta, keser saplarını takardım. Şu an kazma, kürek, balta, çapa sapı ve çadırlara şemsiye yapıyorum. Ölünceye kadar bu işi yapmak istiyorum."