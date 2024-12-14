Bu mahallede herkesin ismi aynı: Samsun’da iki isim için ilginç gelenek

Samsun'un iki kırsal mahallesinde ilginç isim geleneği duyanları şoke etti. Erkekler ve kadınlar aynı ismi taşıyor. Mahalle sakinleri, birbirlerini isimlerden ziyade lakaplarla ayırt ediyor.
Havza ilçesine bağlı Mısmılağaç ve Üniversite Mahallelerinde oturan insanların çoğunluğu aynı isimleri taşıyor.
Bunun nedeni ise bölgeye özgü bir gelenek. Çocukları olmayan çiftler Mısmılağaç Mahallesi'nde bulunan 'Şehit Yahya Dede Türbesi'ne giderek dua ediyor.
Akabinde doğan çocuklara erkek olursa Yahya, kız olursa Sati ismi veriliyor.
Avrupa'dan bile çocuğu olmayan insanların dua etmeye geldiği mahallede insanlar Yahya ve Sati isimlerindeki kişileri lakapları ile ayırıyor.
Mahalliler birbirlerine 'Yağcı', 'Keleş', 'Kara', 'Yumuşak' gibi lakaplarla sesleniyor.
"Çocuğumuzun ismini erkek olursa Yahya, kız olursa Sati koyuyoruz"
Üniversite Mahallesi Muhtarı Sultan Süleyman Aydın, “Mahallemizde evliya kabrimiz var. Şehit Yahya Dede Türbesi. Benim de 3 sene çocuğum olmadı. Oraya gidip dua ettik. Sonra çocuğumuz oldu. Ben de oğluma Yahya ismini koydum. Mahallemizde böyle bir gelenek var. Erkeklerimizin yüzde 90'ı Yahya, kızlarımızın ise Sati'dir" diye konuştu.
Diğer vatandaşlar ise babasının, dedesinin, akrabaları dahil birçok kişinin ismi Yahya olduğunu, mahallede kişilerin lakaplarla ayrıldığını ifade ettiler.