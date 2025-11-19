Bugün itibarıyla başlıyor tam 5 gün sürecek: Mevsimler şaştı sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak

Türkiye, Kasım ayının ikinci yarısında adeta baharı aratmayan bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 19 Kasım’dan itibaren başlayacak ve tam 5 gün sürecek ekstrem sıcaklıklar, özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında rekor seviyelere ulaşacak. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde termometreler 20 derecenin üzerine çıkarken, bazı bölgelerde 30 derece eşiği aşılacak. Mevsim normallerini altüst eden bu hava dalgasına karşı uzmanlar hem sis uyarısında bulunuyor hem de güneşli günlerin tadını çıkarmak isteyenlere önemli hatırlatmalar yapıyor. İşte Meteoroloji'den gelen hava durumu tahmin raporuna dair detaylar.
Türkiye, 19 Kasım’dan itibaren sonbaharı unutturacak bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki 5 gün boyunca sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin çok üzerine çıkarak bazı bölgelerde kasım ayı rekorlarını zorlayacağını duyurdu. Peki sıcaklıklar ne kadar sürecek? İşte merak edilen tüm detaylar…
AKDENİZ’DE 30 DERECE EŞİĞİ AŞILIYOR: HAFTA SONU ZİRVE YAPACAK
Hafta boyunca yükselişini sürdüren sıcaklıkların en yoğun hissedileceği yerler Akdeniz ve Ege kıyıları olacak. MGM tahminlerine göre 21-22 Kasım Cuma ve Cumartesi günleri sıcaklıklar zirveye ulaşıyor. Cumartesi günü Antalya’da termometrelerin 31 dereceyi göstermesi beklenirken, Mersin ve Adana gibi Doğu Akdeniz kentlerinde sıcaklıklar 28 derece civarında seyredecek. Bol güneşli ve yazı aratmayan havanın etkisi bölgede hafta boyunca devam edecek.
BATI VE İÇ BÖLGELERDE ALIŞILMADIK BİR SONBAHAR SICAKLIĞI
Sıcak hava dalgası kıyı şeridiyle sınırlı kalmayacak; Marmara’nın iç kesimleri ve Ege bölgesi de sıra dışı bir ılıklık yaşayacak. İstanbul ve Ankara’da sıcaklıkların hafta boyunca 20 derece bandında kalması, mevsim normallerinin üzerinde bir seyir anlamına geliyor. İzmir’de ise sıcaklıklar 22 dereceden başlayarak hafta sonuna doğru 25 dereceye yaklaşacak.
SİS VE PUS UYARISI
Gün boyu güneşli hava beklenmesine rağmen sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus etkisini koruyacak.
PAZAR GÜNÜ HAFİF SERİNLEME GELİYOR
Hafta sonunun son günü olan 23 Kasım Pazar itibarıyla sıcaklıklarda hafif bir düşüş yaşanacak. Ancak bu düşüş mevsim normallerinin altına inmeyecek. Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 28-30 derece seviyelerini korurken, İç ve Batı bölgelerde 1-2 derecelik bir serinleme bekleniyor. Türkiye, kışa yaklaşırken sonbaharın bu son ılık günlerini değerlendirmeye devam edecek.
Ekstrem sıcak hava dalgası üç büyük şehirde de etkisini gösterecek. İstanbul’da hafta boyunca parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkim olacak; en yüksek sıcaklıkların 20-22 derece arasında seyretmesi bekleniyor. İzmir’de güneş kendini daha fazla gösterecek ve sıcaklıklar 22 dereceden başlayarak hafta sonuna doğru 25 dereceye yaklaşacak. Ankara’da ise sabah saatlerinde görülen sis ve pusa rağmen gündüz vakitleri güneşli geçecek; sıcaklıklar hafta boyunca 20 derece civarında kalacak. Üç şehirde de belirgin bir yağış ihtimali bulunmuyor.
METEOROLOJİ’NİN 5 GÜNLÜK TAHMİN RAPORU
ÇARŞAMBA – 19.11.2025
Ülke genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir gün bekleniyor. Karadeniz kıyıları ile Marmara’nın batısında hafif yağışlar görülebilir. İç ve Doğu Anadolu’da sis etkisini sürdürecek. Antalya’da sıcaklık 25 derece, İstanbul’da 19 derece, Ankara’da 20 derece, İzmir’de 22 derece olacak.
PERŞEMBE – 20.11.2025
Genel hava durumu değişmeyecek. Güneşli ve parçalı bulutlu hava sürecek. Karadeniz kıyılarında yağış ihtimali devam ediyor. Marmara ve Ege’nin iç kesimleri ile İç Anadolu’da sabah ve gece pus bekleniyor. Sis, İç ve Doğu Anadolu’nun doğusunda etkili olmaya devam edecek.
CUMA – 21.11.2025
Sıcak hava dalgası etkisini artırıyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu’da sıcaklıklar daha da yükseliyor. Karadeniz kıyıları ve Marmara’nın doğusunda hafif yağış görülebilir. Antalya’da sıcaklık 28-29 dereceye kadar çıkacak. İstanbul 20, Ankara 21, İzmir 25 derece olacak.
CUMARTESİ – 22.11.2025
Az bulutlu ve güneşli bir gün yaşanacak. Sadece Batı Karadeniz’de çok hafif yağış ihtimali bulunuyor. İç kesimlerde sis ve pus devam ediyor. Antalya’da sıcaklık 31 dereceye ulaşacak.
PAZAR – 23.11.2025
Hafta sonu parçalı bulutlu ve güneşli havayla kapanıyor. Yağış beklentisi yok. İç ve Doğu Anadolu’da pus aralıklarla etkili olacak. Sıcaklıklar bir miktar düşse de Akdeniz’de 27-30 derece aralığında kalacak.