Bugün itibarıyla başlıyor tam 5 gün sürecek: Mevsimler şaştı sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak

CUMA – 21.11.2025





Sıcak hava dalgası etkisini artırıyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu’da sıcaklıklar daha da yükseliyor. Karadeniz kıyıları ve Marmara’nın doğusunda hafif yağış görülebilir. Antalya’da sıcaklık 28-29 dereceye kadar çıkacak. İstanbul 20, Ankara 21, İzmir 25 derece olacak.





CUMARTESİ – 22.11.2025





Az bulutlu ve güneşli bir gün yaşanacak. Sadece Batı Karadeniz’de çok hafif yağış ihtimali bulunuyor. İç kesimlerde sis ve pus devam ediyor. Antalya’da sıcaklık 31 dereceye ulaşacak.





PAZAR – 23.11.2025





Hafta sonu parçalı bulutlu ve güneşli havayla kapanıyor. Yağış beklentisi yok. İç ve Doğu Anadolu’da pus aralıklarla etkili olacak. Sıcaklıklar bir miktar düşse de Akdeniz’de 27-30 derece aralığında kalacak.