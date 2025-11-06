Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Burdur
Burdur’da belediyenin kazı çalışması sırasında ortaya çıktı: İnsan kemikleri bulundu

Burdur’da belediyenin kazı çalışması sırasında ortaya çıktı: İnsan kemikleri bulundu

21:146/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Burdur’da belediye ekiplerinin kazı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu. Eskiden bölgenin mezarlık olduğu öğrenilirken, ekiplerin incelemesinin ardından kemikler tekrar toprağa gömüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye ekipleri tarafından istinat duvarı inşası için yapılan kazı sırasında insan kemiği olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan araştırmada bölgenin eski bir mezarlık olduğu ortaya çıktı. 

Yapılan incelemenin ardından kemikler, kepçeyle tekrar bulundukları yere gömüldü.

Mahalle sakinleri bölgenin eskiden mezarlık olduğunu belirterek, kemikleri gördüklerinde ihbarda bulunduklarını ifade ettiler. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


#Burdur
#İnsan
#Kemik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kısa adı Birleşik Krallık olan ülkenin resmi adında hangisi yer almaz? Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik sorunun yanıtı açıklandı