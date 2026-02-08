Yeni Şafak
Bursa'da dereye düşen adam kalp masajıyla hayata döndürüldü

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde dere içinde hareketsiz bulunan 35 yaşındaki Mehmet Ali B., sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali B.’nin tedavisi sürerken, aynı bölgede son 2 ayda 2 cansız beden bulunmuş olması dikkat çekti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Gökdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere içerisinde hareketsiz halde yatan 35 yaşındaki Mehmet Ali B.'yi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalbi duran genç adama sağlık ekipleri tarafından dere içerisinde yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. 

Yapılan müdahale sonucu kalbi yeniden çalıştırılan şahıs hayata döndürüldü.

Mehmet Ali B., itfaiye ekipleri ve sağlık çalışanları tarafından dere içerisinden kontrollü şekilde çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ali B., hastanede de kalp masajıyla hayata geri döndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, aynı bölgede son 2 ay içerisinde 2 kez dere içerisinde cansız beden bulunmuş olması dikkat çekti.

