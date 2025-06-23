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Bursa'da park halindeki otomobile kurşun yağmuru

Bursa'da park halindeki otomobile kurşun yağmuru

07:3623/06/2025, Pazartesi
IHA
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Bursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler park halinde bulunan aracı kurşunladı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Önder Sokak üzerinde meydana geldi.

16 BBV 577 plakalı park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde 4 adet kovan bulunurken, araçta ise isabet olduğu görüldü.

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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