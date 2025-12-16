Yeni Şafak
Bursa’da vinçten düşen iş makinesi paniğe neden oldu

20:0716/12/2025, Salı
IHA
Bursa’nın Mudanya ilçesinde vinçten düşen iş makinesinde maddi hasar meydana geldi. Bölgede kısa süreli panik yaşandı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Güzelyalı Burgaz Mahallesi Ferah Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir evde yürütülen çalışmalar sırasında vinçteki kepçe devrildi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, düşen iş makinesinin içinde sürücünün bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. 

 Çevrede kısa süreli paniğe neden olan olayın ardından polis ekipleri bölgeye gelerek gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve incelemelerde bulundu.

Yaşanan kazada iş makinesinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili kontrollerin ardından çalışmalar durdurulurken, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.


#Bursa
#Mudanya
#Vinç
