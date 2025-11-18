Büyük İsrail hayali çöktü

Google’a yasal yaptırım şart

Google, TOKİ ve e-Devlet görünümlü sahte internet sitelerini reklam karşılığı üst sıralara çıkarıp dolandırıcılara destek olmaya devam ediyor. Bilişim Uzmanı Osman Demircan, “Teknoloji devleri ancak hukuki baskı olduğunda adım atıyor” diyerek yasal düzenleme gerektiğini söyledi. Avukat Faruk Aktay da şu öneride bulundu: “5651 Sayılı Kanun’un 5/1 maddesine göre Google ancak hukuka aykırı içerik kendisine bildirildikten sonra kaldırmazsa sorumlu tutulabiliyor. Bu madde yürürlükten kaldırılmalı.”



