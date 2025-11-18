Büyük İsrail hayali çöktü

Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Google’a yasal yaptırım şart
Google, TOKİ ve e-Devlet görünümlü sahte internet sitelerini reklam karşılığı üst sıralara çıkarıp dolandırıcılara destek olmaya devam ediyor. Bilişim Uzmanı Osman Demircan, “Teknoloji devleri ancak hukuki baskı olduğunda adım atıyor” diyerek yasal düzenleme gerektiğini söyledi. Avukat Faruk Aktay da şu öneride bulundu: “5651 Sayılı Kanun’un 5/1 maddesine göre Google ancak hukuka aykırı içerik kendisine bildirildikten sonra kaldırmazsa sorumlu tutulabiliyor. Bu madde yürürlükten kaldırılmalı.”
Ateşkes taslağı Tel Aviv'i gerdi
ABD’nin Gazze’deki ateşkesin sonraki aşamaları için BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu 11 maddelik plan İsrail’i tedirgin etti. İsrail yönetimindeki aşırı sağcılar, Filistin devletinin kurulmasının önünü açacak maddelere ve Netanyahu’nun sessiz kalışına öfkeli. Hamas ve diğer Filistinli gruplar ise Gazze’yi 2027’ye kadar yönetecek “Barış Meclisi”ni dış vesayet olarak görüyor.
Haydi çocuklar gösterin gücünüzü
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elmeleri E Gubu'ndaki son maçına bugün İspanya karşısında çıkıyor. İlk 2'yi garantileyen ay-yıldızlılar, ilk karşılaşmada 6-0 mağlup olduğu rakibi karşısında puan maçından çok onur mücadelesi verecek.