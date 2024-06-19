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Çanakkale'deki orman yangını kontrol alındı

07:03 - 19/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:10 - 19/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
<p>Havanın aydınlanmasıyla beraber helikopterlerle yangını kontrol altına almak için havadan da müdahale başladı.</p>
Havanın aydınlanmasıyla beraber helikopterlerle yangını kontrol altına almak için havadan da müdahale başladı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçradı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı saatlerdir kontrol altına alınamayan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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Yangına dün havadan 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve kara aracının yanı sıra 540 personelle müdahale edildi.

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Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangınında gece ise 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve kara aracı ve 540 personelle müdahale devam etti.

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Havanın aydınlanmasıyla beraber, havadan helikopterler müdahalesi başladı. 

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

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575 hektarlık alan yangından etkilendi.

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#Çanakkale
#Yangın
#Orman
9 saat önce
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