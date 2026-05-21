Canlı yayında bile işkence

Küresel Sumud aktivistlerine alçak muamele

Terör devleti İsrail, uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu, aralarında 78 Türk vatandaşının da bulunduğu 428 aktivisti Aşdod Limanı'na getirdi. Limana giden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, elleri kelepçeli halde diz çöktürülerek tutulan aktivistlere hakaret etti. ‘Özgür Filistin’ diye bağıran bir aktivistin İsrail askeri tarfından sertçe yere yatırılmasına "İşte böyle yapmak gerekiyor" diyerek destek veren Ben-Gvir, İsrail bayrağı sallayıp provokasyan yaptı.