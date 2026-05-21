Canlı yayında bile işkence

ATM'lerin bayram sınavı
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde banka şubeleri faaliyetlerine ara vereceği için nakit ihtiyacının büyük bölümü ATM’lerden karşılanacak. Özellikle kurbanlık alışverişleri ve seyahat harcamaları nedeniyle para çekme trafiğinin artacak olması, ATM’lerde yoğunluk, nakit tükenmesi ya da teknik arızalara yol açabiliyor. Uzmanlar, mağduriyet yaşanmaması adına bankaların tedbir alması gerektiğine dikkat çekiyor.
Küresel Sumud aktivistlerine alçak muamele
Terör devleti İsrail, uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu, aralarında 78 Türk vatandaşının da bulunduğu 428 aktivisti Aşdod Limanı'na getirdi. Limana giden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, elleri kelepçeli halde diz çöktürülerek tutulan aktivistlere hakaret etti. ‘Özgür Filistin’ diye bağıran bir aktivistin İsrail askeri tarfından sertçe yere yatırılmasına "İşte böyle yapmak gerekiyor" diyerek destek veren Ben-Gvir, İsrail bayrağı sallayıp provokasyan yaptı.
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz, üst üste gelen 4. şampiyonluğun ardından hedef büyüttüklerini söyledi. Başarının mimarlarından birinin teknik direktör Okan Buruk olduğunu vurgulayan milli futbolcu, “Şampiyonlar Ligi’nde daha fazlasını yapmak istiyoruz” dedi.