Çekmeköy'de fabrikada yangın: Yanık kokusu faciayı önledi

08:1711/11/2025, Salı
IHA
İstanbul Çekmeköy’de vatandaşların yanık kokusu alması üzerine yapılan ihbar, muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Çatalçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yanık ve duman kokusu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kokunun bir metal işleme fabrikasından yayıldığını tespit etti.


Fabrikada yapılan incelemede içeride yangın çıktığı belirlendi. Kabloların tutuşmasıyla başladığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikanın bir bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#İstanbul
#Çekmeköy
#Çatalçeşme Mahallesi
