Çekmeköy'de fabrikada yangın: Yanık kokusu faciayı önledi

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Çatalçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yanık ve duman kokusu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kokunun bir metal işleme fabrikasından yayıldığını tespit etti.



