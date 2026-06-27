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CHP'deki kavgayı cemevine taşıdılar

CHP'deki kavgayı cemevine taşıdılar

04:0027/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Haziran 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Üretimin yüzde 46'sını sanayinin devleri yaptı

Türkiye'de sanayinin üretimden satışları 2025 yılında yüzde 27,7 artışla 24 trilyon lirayı aşarken, üretimin lokomotifi yine büyük sanayi kuruluşları oldu. İSO 500 listesinde yer alan devler, üretimden satışların yüzde 46’sını üstlendi.

CHP'deki kavga cemevine taşındı

CHP'de şaibeli 38. Olağan Kurultay'la başlayıp mutlak butlan kararıyla zirve yapan kavga cemevlerine taşındı. Özgür Özel’in İstanbul’da Garip Dede Cemevi'nde katıldığı programa taşınan ‘değişimci’ CHP’liler, Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak “Hain Kemal” sloganları attı. Cemevindeki provokatif eyleme Alevi toplumundan sert tepkiler geldi.

Buruk bir veda

24 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren A Milli Futbol Takımı, turnuvaya galibiyetle veda etti. ABD’yi 3-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, gruptaki ilk puanlarını alırken, Arda Güler, Orkun Kökçü ve uzatma dakikalarında Kaan Ayhan’ın golleriyle taraftarına umut veren bir kapanış yaptı.

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