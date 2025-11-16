Çuval çuval saklıyorlar: Yerin dibine gömüp aylarca bekletiyorlar

Yaka, patateslerin evlerin yanında bulunan "kiler" adı verilen bölümde ya da bahçelerde açılan yaklaşık bir metre derinliğindeki çukurlara yerleştirildiğini anlattı. Patates torbalarının üstünün saman, naylon ve toprakla kapatıldığını belirten Yaka, bu yöntemin patatesi hem soğuktan koruduğunu hem de doğal nem dengesini muhafaza ettiğini dile getirdi. Köklü bir alışkanlık olan bu saklama geleneğinin, bölgenin sert iklim şartlarında patatesin taze kalmasını sağladığını aktaran Yaka, "Kış ne kadar ağır geçerse geçsin, gömülen patatesler bozulmuyor. İhtiyaç oldukça çıkarıp kullanıyoruz" dedi.