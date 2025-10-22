Dayanma gücümüz kalmadı: İş dünyası faiz indirimi ve krediye erişim istiyor

İş dünyası yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde sanayi, yatırım ve ihracata darbe vuran faizlerin indirilmesini istedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe durumu “Sanayi tarafında çarklar eskisi gibi dönmüyor. Firmalar iki yıldır %45-50 faizle borçlanıyor. Birçok işletme dayanma gücünü kaybetti” diyerek özetledi.



