Dayanma gücümüz kalmadı: İş dünyası faiz indirimi ve krediye erişim istiyor
İş dünyası yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde sanayi, yatırım ve ihracata darbe vuran faizlerin indirilmesini istedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe durumu “Sanayi tarafında çarklar eskisi gibi dönmüyor. Firmalar iki yıldır %45-50 faizle borçlanıyor. Birçok işletme dayanma gücünü kaybetti” diyerek özetledi.
Şimdi sıra Bodo'da
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında bugün Norveç'in Bodo/Glimt ekibini konuk edecek. Üç hafta önce dünya devi Liverpool’u dize getiren sarı-kırmızılılar, bugün de tribünlerin desteğiyle kazanıp puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istiyor.