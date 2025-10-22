Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dayanma gücümüz kalmadı

Dayanma gücümüz kalmadı

04:0022/10/2025, الأربعاء
G: 22/10/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Dayanma gücümüz kalmadı: İş dünyası faiz indirimi ve krediye erişim istiyor

İş dünyası yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde sanayi, yatırım ve ihracata darbe vuran faizlerin indirilmesini istedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe durumu “Sanayi tarafında çarklar eskisi gibi dönmüyor. Firmalar iki yıldır %45-50 faizle borçlanıyor. Birçok işletme dayanma gücünü kaybetti” diyerek özetledi.


Şimdi sıra Bodo'da

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında bugün Norveç'in Bodo/Glimt ekibini konuk edecek. Üç hafta önce dünya devi Liverpool’u dize getiren sarı-kırmızılılar, bugün de tribünlerin desteğiyle kazanıp puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istiyor.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye’de konut satışları rekor kırdı: 2025’in ilk 9 ayında en fazla prim yapan 15 il belli oldu