Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında ölü sayısı 14'e çıktı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdayci, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı ve Sinan Deviren öldü, etkilenen 78 kişi de hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavileri süren 5 kişiden 3'ü entübe edilirken, hayatını kaybedenler de otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.