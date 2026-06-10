Doktorlar gözlerine inanamadı: Çobanlık yapan adamın midesinden çıkan şoke etti

"Hiç aklımıza gelmeyen şey başımıza geldi"





Kardeşinin işitme ve konuşma engeli bulunduğunu ancak vücut sağlığı bakımından oldukça sağlam olduğunu belirten Nihat Kocaçoban, "Kardeşim engelli olduğu için okuyamadı, çiftçilik ve hayvancılık yaparak ekmeğini kazanıyor. Küçük şeylerden de rahatsız olduğunu belirtip doktora gitmez. Bu olay yaşandığı zaman midesinin ağrıdığından şikayetçi oldu. Biz iyileşir diye bir süre bekledik. Ancak ağrı şiddetini artırınca Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne gidip doktor Çağrı Çoşkun’a muayene olduk. Hastamızı muayene eden doktor ilginç bir tespitte bulundu. Hastanın karnına böcek olduğunu ve normal şartlarda mide asidine karşı böceklerin yaşayamadığını ancak bu böceğin hastanın mide duvarına ısırdığını belirtti. Biz doktorun söylediklerine inanmak istemedik ama daha sonra kardeşimin midesinden alınmış fotoğraflarını görünce şaşırdık. Hastamız ameliyata alındı. Çağrı Bey’in ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu. Özellikle kırsal bölgede yaşayanların yaz dönemlerinde dikkatli olmalarında fayda var" diye konuştu.