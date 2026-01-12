Dron ile kaydedildi: Burası Karadeniz yaylaları değil, İstanbul

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentin birçok ilçesini beyaza bürürken, Arnavutköy’de ortaya çıkan manzara adeta Karadeniz yaylalarını aratmadı. Yassıören Mahallesi’nde drone kamerasıyla havadan çekilen görüntüler mest etti.

1 /9 Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından Arnavutköy’ün birçok mahallesinde ağaçlar, çayırlık alanlar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.



2 /9 Özellikle Yassıören Mahallesi’nde kaydedilen havadan görüntülerde, karla kaplanan geniş araziler ve ağaçlık alanların arasından geçen yol üzerinde ilerleyen araçlar, izleyenlere yayla manzaralarını hatırlattı.



3 /9 Drone kamerasıyla çekilen görüntülerde, beyaza bürünmüş doğa adeta kartpostallık kareler oluşturdu.

