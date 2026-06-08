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Ecdada saygısızlık: Ertuğrul Gazi Türbesi çevresi çöplüğe döndü vatandaş temizledi

Ecdada saygısızlık: Ertuğrul Gazi Türbesi çevresi çöplüğe döndü vatandaş temizledi

10:148/06/2026, Pazartesi
IHA
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Bilecik’in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi çevresinde poşet poşet çöp toplandı.

Söğüt Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Farkındalık Kulübü öncülüğünde, Söğüt Kaymakamlığı ve Söğüt Belediyesi iş birliğiyle çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.



Etkinliğe Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Farkındalık Kulübü Danışmanı Öğretim Görevlisi Yavuz Koç ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında Ertuğrul Gazi Türbesi ve çevresinde temizlik çalışması yapıldı. Katılımcılar tarafından poşet poşet çöp toplanarak çevre kirliliğine dikkat çekildi ve farkındalık oluşturuldu.









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