Edirne esnafı tedirgin: Sahte 50 levalar zor durumda bırakıyor





Yaşanan olayın ardından sahte olduğu anlaşılan 50 levayı yırtan bir esnaf, "Zaten zor günler geçiriyoruz. 50 leva yaklaşık bin 250 lira yapıyor. Bütün gün o kadar para kazanmadık" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.