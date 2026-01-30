Edirne’de milyonluk villalar sular altında kaldı: 'Her yağışta aynı manzara'

"Her Yağışta Aynı Manzara"





Süleyman Öztürk adlı vatandaş, "Burada yolun mutlaka yükseltilmesi gerekiyor. Şu anda yol tamamen kapandı, her yer taştı. Rögarların tamamı doldu, her yağışta aynı manzarayı yaşıyoruz. Yol alçakta olduğu için su sürekli burayı basıyor ve geçiş yapamıyoruz. İki villayı su bastı, yerde bulunan dört villaya da su girdi. Kalıcı çözüm olarak yolun baştan sona düzgün şekilde yapılması şart" dedi.