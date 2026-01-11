Edirne’de yoğun kar yağışı etkili oluyor

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Edirne’de akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kent merkezinde kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camii, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görünüme kavuştu. Kar yağışını fırsat bilen bölge sakinleri ve turistler, tarihi cami önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Trafikte seyreden sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığı görülürken, trafik ekipleri kritik noktalarda önlemlerini artırdı.