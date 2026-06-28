Ekonomiyi faizciden kurtaracak 6 adım

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Ekonomiyi sarmaldan çıkaracak altı adım
Yüksek enflasyon ve faiz sarmalını kırarak ekonomide kalıcı fiyat istikrarını tesis etmek adına radikal adımların atılması artık bir zorunluluk haline geldi. Ekonomik bağımsızlığımızı tahkim edecek, Türk Lirası’na itibar kazandıracak, enflasyonu dizginlerken işsizliğe de neşter vuracak köklü bir dönüşüm ihtiyacı her geçen gün ağırlığını artırıyor.
Heyecanımız kısa sürdü
2026 Dünya Kupası’nda D Grubu’nu 4. sırada tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımımız yurda döndü. ABD, Avustralya ve Paraguay’ın olduğu grupta elenen takım olan Türkiye, şimdi rotasını EURO 2028’e çevirdi.