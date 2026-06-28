Ekonomiyi faizciden kurtaracak 6 adım

Ekonomiyi sarmaldan çıkaracak altı adım

Yüksek enflasyon ve faiz sarmalını kırarak ekonomide kalıcı fiyat istikrarını tesis etmek adına radikal adımların atılması artık bir zorunluluk haline geldi. Ekonomik bağımsızlığımızı tahkim edecek, Türk Lirası’na itibar kazandıracak, enflasyonu dizginlerken işsizliğe de neşter vuracak köklü bir dönüşüm ihtiyacı her geçen gün ağırlığını artırıyor.