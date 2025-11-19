Elazığ'da 95 yaşındaki Kore gazisi düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ’da 95 yaşında vefat eden Kore gazisi Kamil Kaya, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Elazığ’da yaşayan 95 yaşındaki Kore gazisi Kamil Kaya, dün tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.
1950’li yıllarda Kore Savaşı’nda görev yapan Kaya için bugün Olgunlar Mahallesi Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan gazi Kamil Kaya, Yukarı Demirtaş köyü mezarlığında defnedildi.
Törene Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Kıbrıs gazileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.