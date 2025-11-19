Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Elazığ
Elazığ'da 95 yaşındaki Kore gazisi düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da 95 yaşındaki Kore gazisi düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

14:1619/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Elazığ’da 95 yaşında vefat eden Kore gazisi Kamil Kaya, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ’da yaşayan 95 yaşındaki Kore gazisi Kamil Kaya, dün tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

1950’li yıllarda Kore Savaşı’nda görev yapan Kaya için bugün Olgunlar Mahallesi Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan gazi Kamil Kaya, Yukarı Demirtaş köyü mezarlığında defnedildi.



Törene Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Kıbrıs gazileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



#elazığ
#kore
#gazi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut şartlarını taşımayanların başvurusu ne zaman iptal olur?