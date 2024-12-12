Esed gitti sıra YPG'de

2025 dengelenme yılı olacak

İş dünyası, tüm tereddütlere rağmen önümüzdeki yılın olumlu geçmesini bekliyor. 2025’in dengelenme yılı olacağını belirten şirket üst düzey yöneticileri, 2026’nın ise toparlanma ve aksiyon dönemi olacağını ifade ediyor. İş dünyası temsilcilerinin 2025’teki ilk üç favori yatırım aracı altın, hisse senedi ve gayrimenkul oldu.