Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Aralık 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
2025 dengelenme yılı olacak
İş dünyası, tüm tereddütlere rağmen önümüzdeki yılın olumlu geçmesini bekliyor. 2025’in dengelenme yılı olacağını belirten şirket üst düzey yöneticileri, 2026’nın ise toparlanma ve aksiyon dönemi olacağını ifade ediyor. İş dünyası temsilcilerinin 2025’teki ilk üç favori yatırım aracı altın, hisse senedi ve gayrimenkul oldu.
Esed gitti sıra YPG'de
PKK/PYD’nin Suriye’deki paravan örgütü SDG’den kopuşlar sürüyor. Örgüt, kendisine destek vermek zorunda kalan Arap güçlerinin saf değiştirmesiyle Fırat’ın doğusunda hızla alan kaybetmeye başladı. Yerel aşiretler PKK/PYD’yi bölgeden kazımak için tüm güçleriyle çarpışacaklarını açıkladı.
Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Atletico Bilbao’ya yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşattı. Henüz maçın başında Samet’in büyük hatasıyla geri düşen sarı-lacivertliler, devre bitmeden ikinci golü de yedi. 69’da Mert Müldür kırmızı kart görürken, Kadıköy’de güle oynaya kazanan İspanyollar, puanını 16’ya çıkarıp, liderliğe yükseldi.