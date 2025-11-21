Esenyurt'ta yüksek dozlu ilaçlama iddiası: Biri bebek 7 kişi zehirlendi

BİNADA AİLESİ ZEHİRLENEN KARAGÖZ: İNSANLARIMIZ MAĞDUR





Binada annesi ve kız kardeşi zehirlenen Seyfun Karagöz, "Binada ailem yaşıyor. Alt kattaki yabancı uyruklular kendi evlerini yabancı bir maddeyle sanırım ilaçlamışlar, ilaçladıktan sonra kendileri çıkmışlar, arabada oturmuşlar. Kimsenin haberi yok. Artık birileri şikayet etmiş ondan sonra gelmişler. Binada ışıklar yanıyor herkes can havliyle bir şekilde dışarı çıkmış. Benim annem ve kız kardeşim şu anda hastanede yatıyorlar, ekstra olarak küçük bir çocuk var çocuğun durumu ilk başta kötüydü, şu anda gayet iyi. Akşam saat altıdan beri hastanedeyim. Kafalarına göre işler yapmışlar. Sonuç itibariyle insanlarımız mağdur. Kimsenin de bundan haberi yok, bari böyle bir şey yapılacaksa neden kimseye haber verilmiyor? Ya da ilaçlandıktan sonra dışarı çıkıp kendi güvenliğini sağlayabiliyorlarsa neden milletimize güvenlik amaçlı bir şey söylemiyorlar?" şeklinde konuştu.