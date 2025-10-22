Eski tip ehliyeti olanlar dikkat!: Yenilenmesi için son 10 gün

Açıklamada, 31 Ekim sonrası yapılacak yenilemelerde ödenecek ücretlerin önemli ölçüde artacağına dikkat çekilerek, B sınıfı sürücü belgesi için harç, değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dâhil toplam 7 bin 438 lira 60 kuruş; A, A1, A2 ve F sınıfları için 3 bin 643 lira 10 kuruş; B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfları için ise toplam 11 bin 235 lira 60 kuruş ödenmesi gerektiği belirtildi.