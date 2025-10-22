Eski tip ehliyeti olanlar dikkat!: Yenilenmesi için son 10 gün

Eski tip sürücü belgesi kullananlar 31 Ekim'e kadar ehliyetlerini yenilemezse, belgeleri geçersiz sayılacak. 1 Kasım'dan itibaren B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacağı açıklandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesinin yenilenmeyi beklediğini belirterek, vatandaşları son günlere kalmadan işlemlerini tamamlamaları konusunda uyardı.
İçişleri Bakanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatıldığını duyurmuştu.
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekiyor.
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin, eski sürücü belgeleriyle birlikte 15 liralık başvuru ücretini yatırmaları, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu ibraz etmeleri, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf sunmaları ve MERNİS'te kayıtlı açık adres bilgilerini bildirmeleri gerekiyor.
Yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.
Sürücü belgesi yenileme sürecinde, vatandaşların araç kullanabilmeleri için nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi yeterli sayılıyor.
İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin 31 Ekim'e kadar değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli olarak toplam 15 lira karşılığında yenilenebileceğini hatırlatarak bu tarihten sonra yenilenmeyen eski tip sürücü belgelerinin geçersiz sayılacağına dikkat çekti.
Açıklamada, 31 Ekim sonrası yapılacak yenilemelerde ödenecek ücretlerin önemli ölçüde artacağına dikkat çekilerek, B sınıfı sürücü belgesi için harç, değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dâhil toplam 7 bin 438 lira 60 kuruş; A, A1, A2 ve F sınıfları için 3 bin 643 lira 10 kuruş; B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfları için ise toplam 11 bin 235 lira 60 kuruş ödenmesi gerektiği belirtildi.