F-16'lar zorlu göreve 15 dakikada hazırlanıyor

Uçakların bakım ve arızalarının giderilmesi ile her an harbe hazır olabilmesi için faaliyetler yürüttüklerini belirten uçak bakım subayı Binbaşı Özdemir, "1 tona yakın ağırlıkta mühimmatlar var. Bazılarını yer destek teçhizatlarıyla uçağa monte ediyoruz. Bazılarını da uçaklarımızı çok kısa sürede de terörle mücadele harekatına göndermemiz gerekiyorsa omuzlarımız da yüklemekteyiz. Omuzlarımıza ağır bir yük biniyor. Ama uçaklarımıza taktığımız bombalar terörle mücadele harekatında istenilen noktaya düşüyorsa omuzlarımızdaki yük bizi onore ediyor" dedi.