FETÖ’cüler Ekrem İmamoğlu maskesi takıp miting yaptı

Aralarında basketbolcu Enes Kanter'in de bulunduğu çok sayıda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu, sempatizanı ve firarisi kişiler dün Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve FETÖ'den tutuklu bulunan hükümlüler için özgürlük mitingi düzenledi.







