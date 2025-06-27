FETÖ’cüler Ekrem İmamoğlu maskesi takıp miting yaptı

FETÖ sempatizanları dün Strazburg'da Ekrem İmamoğlu ve FETÖ'den tutuklu bulunan hükümlüler için özgürlük mitingi düzenledi.
Aralarında basketbolcu Enes Kanter'in de bulunduğu çok sayıda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu, sempatizanı ve firarisi kişiler dün Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve FETÖ'den tutuklu bulunan hükümlüler için özgürlük mitingi düzenledi.
Yüzlerine Ekrem İmamoğlu ile hükümlü FETÖ'cülerin maskelerinin takan FETÖ'cüler, Strazburg Adalet Buluşması adını verdikleri etkinlikte, "İmamoğlu'na özgürlük", "Herkes için adalet" sloganları atarken Türkiye aleyhine de propaganda yaptı.