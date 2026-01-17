Yeni Şafak
Gazipaşa’da motosiklet kazası: Bir kişi yaralandı

Gazipaşa'da motosiklet kazası: Bir kişi yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Çaybaşı Sokak’ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Ö.’nün kullandığı 07 BZG 839 plakalı motosiklet, yağmurdan ıslanan yolda kayarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat Ö.’nün tedavi altına alındığı öğrenildi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


