Geçirdikleri kazada bir yaşındaki kızını kaybetti: Başındaki sargıyla vefat eden kızının tabutunu omzunda taşıdı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araçtaki Ahmet Karataş, eşi Süheyla Karataş, sürücü Mahmut Karataş'ın eşi Ceylan Karataş (34) ile kızı Aslıhan Karataş kaza yerinde hayatını kaybetti, Mahmut Karataş ile yeğenleri Murat (2) ve Babacan Karataş (4) yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mahmut Karataş tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.