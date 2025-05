Hababam Sınıfı'nın ilham kaynağı, Anadolu'nun ilk devlet lisesi 140 yaşında

"Hababam Sınıfı'na ilham olan ruh burada doğmuştur"





Okulun kültürel değerlerine de vurgu yapan Mısırlıoğlu, "Bugün burada yalnızca bir yıl dönümünü kutlamıyoruz; aynı zamanda bu köklü geçmişin geleceğe uzanan köprüsünde durarak yeni bir sayfa açmanın eşiğindeyiz. Lisemizin vakur binasına her baktığımızda, sanki şefkatle kollarını açan bir anne gibi bizi bağrına basan, zamana meydan okuyan bir duruş görüyoruz. Bu yapı; gövdesiyle bizi saran, dallarıyla bize yön gösteren, kökleriyle geçmişe tutunan asırlık bir çınar gibi her birimizi selamlıyor. Ve bizler, o çınarın gölgesinde serinlediğimiz gençlik yıllarımızı hatırlıyoruz. Her birimiz, bu okulun duvarlarına, sıralarına, bahçesine kendi hikâyemizden izler bıraktık. Ve buradan ayrılırken heybelerimizde sadece diploma değil; sadakat, sorumluluk, vatan sevgisi ve vicdan taşıdık" diye konuştu.