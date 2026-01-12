Hatay’da alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde depremzede ailenin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangından dolayı herhangi bir yararlanma ve can kaybı yaşanmadı.

1 /5 Edinilen bilgilere göre yangın, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi’nde yaşandı.



2 /5 Mahallede depremzede ailenin yaşadığı konteynerde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.



3 /5 Kısa sürede alevlere teslim olan konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 /5 Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

