Hatay'da TIR'dan 220 bin adet uyuşturucu ecza ele geçirildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde polisin durdurduğu TIR'da yapılan aramada 220 bin adet uyuşturucu ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Erzin ilçesinde şüphelendikleri bir TIR'ı durdurdu.
TIR'da arama yapan ekipler, 220 adet uyuşturucu ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR şoförü M.C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.