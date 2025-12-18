Hatay'dan acı haber: Büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde refüje çarparak devrilen tırda çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mehmet Handaş idaresindeki plakası öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü tır, Adana-İskenderun Otoyolu'nun Yeşil Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Devrilmesinin ardından yangın çıkan tırda bulunan büyükbaş hayvanlar yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tır sürücüsü Mehmet Handaş ile araçtaki Ahmet Handaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolun Payas-Dörtyol şeridi geçici olarak trafiğe kapatıldı. Öte yandan, yola savrulan büyükbaş hayvanların yakalanması için ekipler çalışma başlattı.