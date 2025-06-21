Hyllarima Antik Kenti'nde agoradaki dükkanların bulunduğu alan kazılacak

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Hyllarima Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmasıyla kentin merkezi noktasında bulunan agoradaki sınırları belirlenen dükkanlar gün yüzüne çıkarılacak. Yeni olmasına karşılık önemli mesafe alınan kazı alanında Karia Bölgesi'nin iç kesimlerinde en eski yerleşim yerlerinden biri olarak dikkati çeken Hyllarima'nın kalıntıları bulunuyor. Bilim insanlarınca her ayrıntısı incelenen antik kentin bugüne ulaşmış ender yerleşim yerlerinden biri olması ve iyi korunmuş yapıları dikkati çekiyor.

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