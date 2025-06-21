Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Hyllarima Antik Kenti'nde agoradaki dükkanların bulunduğu alan kazılacak

Hyllarima Antik Kenti'nde agoradaki dükkanların bulunduğu alan kazılacak

11:3521/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Hyllarima Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmasıyla kentin merkezi noktasında bulunan agoradaki sınırları belirlenen dükkanlar gün yüzüne çıkarılacak. Yeni olmasına karşılık önemli mesafe alınan kazı alanında Karia Bölgesi'nin iç kesimlerinde en eski yerleşim yerlerinden biri olarak dikkati çeken Hyllarima'nın kalıntıları bulunuyor. Bilim insanlarınca her ayrıntısı incelenen antik kentin bugüne ulaşmış ender yerleşim yerlerinden biri olması ve iyi korunmuş yapıları dikkati çekiyor.

#Muğla
#Hyllarima Antik Kenti
#Kavaklıdere
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS TYT 2025 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı son dakika: YKS TYT cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?