Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İran'da enformasyon savaşı

İran'da enformasyon savaşı

04:0013/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Sosyal konutta şans arttı yüzler güldü

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için kura çekimleri büyük bir heyecanla sürüyor. Dün Gümüşhane ve Bayburt'ta hak sahipleri belirlendi. Kura çekimleri, perşembe günü Artvin ve Rize'de yapılacak. Yeni projede, 2022’de hayata geçirilen 250 bin konutluk “İlk Evim”e kıyasla hak sahibi olma ihtimalinin iki katına çıkması vatandaşların yüzünü güldürdü.

İran'da enformasyon savaşı

İran’da 28 Aralık’ta başlayan protestolar ülke geneline yayılırken birçok şehirde yönetime destek gösterileri de var. Telefon ve internetin sağlıklı çalışmadığı ülkede taraflar karşılıklı bir enformasyon savaşı yürütüyor. Eylemlerin ve müdahalenin boyutları ile can kayıpları konusunda sağlıklı bilgiler alınamıyor.

Golcü için yeni plan

Guendouzi için bonuslarla 30 milyon avro veren Fenerbahçe’de forvet bütçesi 25 milyon avro olarak belirlendi. Liste güncellenirken Roma’dan Dovbyk, Manchester United’dan Joshua Zirkzee ve Saint Gilloisse’den Promise David öne çıkan isimler oldu.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hakkari'de yarın okullar tatil mi 13 Ocak? Öğrenciler heyecanla bekliyordu: Valilik açıklaması geldi