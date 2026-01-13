İran'da enformasyon savaşı

Sosyal konutta şans arttı yüzler güldü

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için kura çekimleri büyük bir heyecanla sürüyor. Dün Gümüşhane ve Bayburt'ta hak sahipleri belirlendi. Kura çekimleri, perşembe günü Artvin ve Rize'de yapılacak. Yeni projede, 2022’de hayata geçirilen 250 bin konutluk “İlk Evim”e kıyasla hak sahibi olma ihtimalinin iki katına çıkması vatandaşların yüzünü güldürdü.