Sosyal konutta şans arttı yüzler güldü
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için kura çekimleri büyük bir heyecanla sürüyor. Dün Gümüşhane ve Bayburt'ta hak sahipleri belirlendi. Kura çekimleri, perşembe günü Artvin ve Rize'de yapılacak. Yeni projede, 2022’de hayata geçirilen 250 bin konutluk “İlk Evim”e kıyasla hak sahibi olma ihtimalinin iki katına çıkması vatandaşların yüzünü güldürdü.
İran'da enformasyon savaşı
İran’da 28 Aralık’ta başlayan protestolar ülke geneline yayılırken birçok şehirde yönetime destek gösterileri de var. Telefon ve internetin sağlıklı çalışmadığı ülkede taraflar karşılıklı bir enformasyon savaşı yürütüyor. Eylemlerin ve müdahalenin boyutları ile can kayıpları konusunda sağlıklı bilgiler alınamıyor.
Golcü için yeni plan
Guendouzi için bonuslarla 30 milyon avro veren Fenerbahçe’de forvet bütçesi 25 milyon avro olarak belirlendi. Liste güncellenirken Roma’dan Dovbyk, Manchester United’dan Joshua Zirkzee ve Saint Gilloisse’den Promise David öne çıkan isimler oldu.