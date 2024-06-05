İş yerine ateş açıp bir kadını öldürmüştü... Yurt dışına kaçarken yakalandı: 'Yanlışlıkla vurdum' dedi

Derin, caddeden geçerken motosikletli 2 şüpheli, husumetli oldukları Kadir Şahin'in, oto lastik tamiri ve satışı yapılan iş yerine tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların 1'i direksiyondaki Hayriye Derin'in ensesine isabet etti. Kayra'nın gözleri önünde yaralanan Derin, bilinci kapanınca karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne çarptı. Saldırganlar ise motosikletle kaçtı.