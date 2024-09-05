İstanbul sahilinde patlayıcı paniği: Denize açılan balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

Arnavutköy sahilinden avlanmak üzere açılan balıkçılar içinde patlayıcı olan demir parçası buldu. Demir parçasının içinden çıkan patlayıcı maddeler jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarılarak incelenmek üzere götürüldü.
Olay, saat 15.00 sıralarında Karaburun Mahallesi Liman Caddesi sahili açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, avlanmak üzere açılan balıkçılar deniz yüzeyinde demir parçasını buldu. Tekneye bağladıkları cismi kıyıya kadar çeken balıkçılar, çevredekilerin yardımıyla cismi denizden çıkardı.
Ters dönen cismin içinden birbirine bağlı patlayıcı maddelerin çıkması üzerine Jandarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yaklaşık 4 saat süren incelemenin ardından patlayıcı maddeler bölgeden alınarak detaylı inceleme için götürüldü.
'YAKINDAKİ RESTORANI BİLE BOŞALTTILAR'
Balıkçı Metin Çelik "Saat 15.00 civarlarıydı. Biz sahilde otururken kıyıya gelen arkadaşı gördük. Teknesinin arkasında bir şey bağlıydı. Çekiyordu ama zorlanıyordu. Demir mi, kalas mı diye düşündük. Çeke çeke buraya getirdi. Bunu karaya çıkarmak için dört çeker arabaya bağladık. O anda patlayıcı gözükmüyordu. Çekince parça ters döndü ve patlayıcı ortaya çıktı. Jandarmayı aradık. Ekipler geldi. Yakındaki restoranı bile boşalttılar. Çalışma 4-5 saat sürdü. Büyük bir paketti. İçinde patlayıcı varmış" şeklinde konuştu.