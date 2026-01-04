İstanbul’da 7 ilçede elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu

4 Ocak 2026 Pazar günü İstanbul’un bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrikler hangi saatte kesilecek? İşte detaylar...